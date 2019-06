A soul és a funky kiválósága, Lionel Richie 70 éves

"Az egyszerűség a kulcsa annak, amit csinálok" - a világsztár szerint ez sikerének egyetlen titka.

Hetven éve, 1949. június 20-án született a soul és funky alapú rockzene egyik elismert egyénisége, a sok hangszeren játszó, kitűnő hangú Lionel Richie, négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes. Főiskolai diáktársaival 1967-ben alakította meg – szülőhelyén, Alabamában – a Mystics és a Jays diákzenekarokból a később The Commodores névre átkeresztelt csapatot. Eleinte soult, később funkyt és igényes diszkózenét játszottak, de ő ennél sokkal többre vágyott.

Lionel Ritchie (Fotó: MTI/EPA)

A Commodores végigzenélte a hetvenes éveket, több listavezető dalt készített, köztük a Sweet Love, a Just to be Close to You és a Three Times a Lady című éllovas vagy listás dalokat. A sikereket látva Richie úgy döntött, hogy szólókarrierbe kezd, és kilépett a Commodoresból. Dalainak zömét hamarosan maga írta.

Az első saját lemez meghozta a díjesőt

1982-ben látott napvilágot első szólóalbuma, melynek címe egyszerűen: Lionel Richie. A korong hatalmas sikert aratott, több mint négymillió példányt adtak el belőle. Számai 1983-ban tűntek fel a listákon, és elég hamar az élre tört az All Night Long című dala, amelyet 1984-ben a Hello, majd kicsit később a filmdalnak készült Say You, Say Me és a Dancing on the Ceiling követett. Say You, Say Me, a White Nights betétdalaként 1985-ben Oscar-díjat, 1986-ban Golden Globe-díjat nyert. A Can’t Slow Downnal már a világsztárok közé sorolták. Az American Music Award gyűjtését 1983-ban kezdte, amelyből azután – más díjakkal együtt – több is összegyűlt vitrinjében.

Richie négyszeres Grammy-díjas, az egyiket Michael Jacksonnal közösen, szerzőként kapta a We Are The World című dalért, amely az év dala lett. Az USA for Africa elnevezésű jótékonysági program és a “legekből” álló szupercsapat dala óriási sikert aratott; talán legemlékezetesebb, amikor az 1985-os Live Aid koncert záródalaként több mint száz előadó énekelte.

A nyolcvanas évek második felében keveset lehetett hallani róla, pedig akkor is szorgalmasan dolgozott. Igazi visszatérése 2001-ig váratott magára, amikor megjelent a Renaissance című album. A dalok sikerét az is jelezte, hogy a Hollywood Boulvardon, a Walk of Fame-en csillagot kapott.

Lionel kétszer volt nős, van egy fia Miles Brockman, és két lánya, Sofia Richie (képen) és Nicole Richie, akit első nejével fogadott örökbe (Fotó: Getty Images)

Slágerlistás lett 2004-ben megjelent albuma és annak címadó dala, a Just for You, annak jeléül, hogy továbbra sem akar kimaradni az élbolyból. A 2006-ban kiadott Coming Home után 2009-ben került a boltokba a teljesen modern Just Go. Az egészen kiváló 2012-es Tuskegee című gyűjteménye az amerikai slágerlisták első helyére kúszott fel.

70 évesen is turnézik

A Billboard szerint, albumának eladott példányszámával még Adele 21 című lemezét is sikerült megelőznie. Ez volt a harmadik olyan lemeze, amely a listák élén végzett. A következő évben, tíz év után először észak-amerikai turnéra indult, melynek során 18 különböző városban koncertezett, majd meghosszabbítva a fellépések sorát, még két évig úton volt, érintve a 2015-ös Glastonbury Fesztivált. 2016-ban show-jával Las Vegasban állt a közönség elé, majd az évek során még többször visszatért a kaszinók fővárosába.

A műsoráról készült felvételt Hello: Live from Las Vegas címmel dobta piacra 2019-ben. Egyben megkezdte 33 állomásból álló mamut-koncertturnéját, így az örökmozgó Richie szeptemberig biztosan nem fog unatkozni, amikor is vélhetően harmadszorra is visszatér a tehetségkutató, az American Idol zsűriszékébe.