Jake Gyllenhaal dalra fakadt a közönség pedig nem hitt a fülének

A színész ismét megmutatta, milyen jó énekes.

James Corden Late Late Show-jának londoni kiadása igen emlékezetes marad a nézők számára, akik pedig az élő felvételen is jelen lehettek, vélhetően életük végéig mesélni fogják, hogy egy karnyújtásnyira tőlük fakadt dalra a hollywoodi sármőr, Jake Gyllenhaal.

James egy kis sopánkodással kezdte a műsorát, azt sajnálta, hogy meghívott vendége, aki ki más is lehetett volna, mint Jake, végül lemondta a szereplést. A műsorvezető úgy döntött, megénekli bánatát, és belekezdett Whitney Houston “Greatest Love of All” című dalába, csak ezúttal egy Jake-nek címzett szöveggel.

A nézőtéren mindenki szája tátva maradt, amikor Cordenhez Jake is csatlakozott, kieresztve az egyébként fantasztikus hangját. A színészről sokan nem tudják, de épp olyan jó énekes, mint színész, erről már 2006-ban megbizonyosodhatott a világ, amikor a Satuday Night Live-ban Jennifer Hudson “And I Am Telling You I’m Not Going” című dalát adta elő, női ruhában.

Gyllenhaalt egyébként rajongói legközelebb a Pókember: Idegenben című legújabb Marvel-moziban láthatják július 4-től, melyben Mysterio karakterét alakítja.