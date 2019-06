Forgatják a Trónok harca előzménysorozat első részét

Belfastban a stáb, akik már megkezdték a munkát a tengerparton és a felépített díszletek között is.

Bár az előkészületek még májusban elkezdődtek, és néhány helyszíni felvétel is készült a Trónok harca előzménysorozathoz, a Belfast Telegraph legfrissebb beszámolója szerint a széria forgatása gőzerőre kapcsolt, készül a bevezető epizód. A lap szerint Észak-Írország fővárosában található Titanic stúdióban kész a díszlet, és a stábot látták már a tengerparton is dolgozni.

A női főszerepet Naomi Wattsra osztották, sőt A Legendás állatokban, illetve így a Harry Potterben is szereplő két színész is csatlakozott a szériához, név szerint Jamie Campbell Bower és Toby Regbo, akik közül előbbi a fiatal Grindelwaldot, míg utóbbi a fiatal Dumbledore-t alakította. Arról egyelőre nincs hír, hogy ők is megérkeztek volna a helyszínre.

Tavasszal a The Sun magazin arról számolt be, hogy a széria a Bloodmoon címet kapta, melyet eddig nem erősített meg az HBO, sem a készítők. A sztoriról még mindig keveset tudni, de a már ismert történet előtt ötezer évvel lehet időben elhelyezni az új szériát, mely Westeros őslakosaira, az erdő gyermekeire összpontosít majd.