Adele egyre csak fogy – fantasztikusan néz ki az énekesnő

A nemrégiben elvált popsztár karcsúbb, mint valaha, ezt pedig a rendszeres mozgásnak köszönheti.

Áprilisban derült ki, hogy 31 éves énekesnő, Adele és 45 éves üzletember férje, Simon Konecki a legnagyobb titokban szakított, sőt hivatalosan el is vált. A hároméves kapcsolat után a díva most új életet kezdett, testben és lélekben is komoly átalakuláson megy keresztül, előbbiről pedig a Spice Girls tagjaival készült fotója is árulkodik.

Adele a Dailymailnek nyilatkozó ismerős szerint hat kilótól már meg is szabadult, ami annak köszönhető, hogy rendszeresen jár pilatesre, mégpedig közeli barátnőjével, Robbie Williams feleségével, Ayda Fielddel.

Adele mindig is kerek formáiról volt ismert (Fotó: MTI/EPA)

A Hello című sláger előadója a hétvégén gyerekkori példaképeivel, Melanie Brownnal, Emma Buntonnal, Melanie Chisholmmal és Geri Halliwellel pózolt a lányok visszatérő koncertje után, az edzések eredménye pedig határozottan észrevehető Adele-on, igazán csinos volt virágos nyári nadrágjában és fekete felsőjében.