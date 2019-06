A bíróság döntött: a U2 gitárosa 14 év után elfelejtheti nagy álmát

The Edge, polgári nevén, David Howell Evans 2005-ben vásárolt magának 151 holdnyi földet Malibu partján, ahova a tervei szerint egy 5 házból álló luxuslakóparkot szeretett volna építtetni. Az érintetlen sziklafalra épülő ingatlanok tönkre tették volna a látványt azon a partszakaszon, sok környezetvédő ezt kiemelve kezdett el tüntetni az 57 éves zenész terve ellen.

Evans 14 éven át, jogi költségeket nem sajnálva küzdött álmáért a bíróságot, több fellebbezés után most azonban a Kaliforniai Legfelsőbb Bíróság is kimondta, hogy földjére nem épülhetnek meg a házak. A U2 gitárosának eddig 10 millió dollárjába került a pereskedés.

A zenész évekkel ezelőtt azért vetett szemet a területre, mert gyönyörű kilátás nyílik róla a Csendes-óceánra, valamint olyan helyen található, ami nehezen megközelíthető, és csendes, így hírességek számára tökéletes menedék. Evans rokonaival és barátaival szeretett volna ide költözni, azonban amikor a környezetvédő szervezetek megtudták, hogy mekkora házak épülnének a domboldalra, valamint hogy az ingatlanokhoz való odajutást egy új úttal lehetne csak biztosítani, rögtön tüntetések kezdődtek. “Állatok, növények kerülnek volna veszélybe” – állították a tiltakozók.

