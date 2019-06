A súlyos beteg Selma Blair kisfia segítségével változtatott a külsején

Bátor lépés volt ez a színésznőtől.

Selma Blair a karrierje során sokszor viselt rövid frizurát, arcformájához pedig mindig is csodásan állt a pixie. Ennek ellenére is merész döntés volt tőle, amikor a minap megengedte a fiának, hogy ő essen neki tincseinek a hajnyíróval, ahogy arról a People magazin is beszámolt.

Selma tavaly októberben közösségi oldalán jelentette be, hogy orvosai szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála. Lehetséges, hogy épp emiatt döntött úgy, hogy ismét rövid hajra vált, melynek formázása vélhetően kevésbé nagy kihívás számára. A hétéves Arthur az Instagram-poszt szerint lelkesen segédkezett anyukája új stílusának kialakításában, a végleges formáról azonban Blair még nem tett közzé felvételt.

A színésznő az első interjút a betegségéről március elején adta Robin Robertsnek a Good Morning America című reggeli műsorban. Selma annak ellenére is vállalta a beszélgetést, hogy az úgynevezett spasmodic dysphoniával is meg kell küzdenie, mely egy olyan beszédzavar, amit a hangot képző izmok görcsös állapota okoz. „Gyászolok, de nem félek” – mondta akkor Blair, akinek azt ígérték orvosai, hogy megfelelő terápiával és kezeléssel a következő egy évben vissza tudja szerezni képességeinek a 90 százalékát.