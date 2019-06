Közel két év után szakított Dakota Johnson és Chris Martin

A rajongóik sorra posztolják, hogy elvesztették hitüket az igaz szerelemben, miután kiderült, Dakota Johnson és Chris Martin közel két év után szakított. Úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben közöttük, sőt, a bennfentesek szerint már az eljegyzés is szóba került. A pár elé még Martin exe, Gwyneth Paltrow sem gördített akadályt, sőt, Paltrow családtagként kezelte gyermekei apjának választottját. De akkor mégis mi történhetett?

It's over – Chris Martin and Dakota Johnson 'split' after almost two years together https://t.co/a0RsPMhiQa pic.twitter.com/ySjLxZJkHJ

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) 2019. június 14.