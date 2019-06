Bár háromszor is elvált, Jennifer Lopez szerint az első kettő nem számít

Az énekesnő túl fiatal volt, és rossz indokkal, elhamarkodva mondta ki az igeneket.

Jennifer Lopez nagyon boldog vőlegénye, Alex Rodriguez mellett, azonban az idáig tartó út igen csak hosszú volt az énekesnő számára. J. LO. a turnéját dokumentáló kisfilmben most egy kicsit bővebben is mesélt az esküvői terveiről és korábbi kapcsolatiról, innen pedig azt is megtudhatjuk, hogy nem tekinti magát háromszorosan elvált nőnek.

Jennifer Lopez és Alex Rodriguez (Fotó: Getty Images/J. Lee)

“Hamarosan összeházasodunk, na nem most azonnal, majd jövőre. Nagy esküvőt szeretnék, ezúttal templomban, korábban nem vonultam még az oltár elé. Háromszor voltam házas, de az első kettő közül az egyik kilenc (Ojani Noa), a másik tizenegy (Cris Judd) hónapig tartott, ezeket nem számolom. Marc Anthonyval tíz évig voltunk házasok, korábban túl fiatal voltam” – idézi az MSN cikke Jennifert, aki szerint a világ elég magányos hely, és sokáig úgy vélte, ha valakinek kimondja az igent, akkor mindig lesz mellette valaki.

Azonban Lopez is rájött, hogy a papír semmire sem garancia, de Alex mellett talán majd örökké tart a boldogsága.