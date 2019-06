Taylor Swift lefagyasztotta az Instagramot?

Bármi is áll a háttérben, a dolog kapóra jött neki.

Taylor Swift a minap az Instagramon promózta élőben új albumát, a Lovert. A poszt után nem sokkal lefagyott az egész applikáció, aminek következtében jó pár rajongója elkezdte az énekesnőt okolni a történtekért.

Taylor humornál volt, ugyanis kitett egy másik posztot a Tumblren, amiben azt írta, hogy ki szeretne maradni ebből a gyanúsítgatásból, sőt, viccesen megjegyezte az amúgy sokkal életszerűbb magyarázatot: „Nem én vagyok a hibás, hiszen pont, hogy ti okoztátok a problémát!”

Mivel a többség nem őt gyanúsítja, így kimondható, hogy néhány ember felháborodása, és az egész Instagram-leállás még jót is tett a lemez hírverésének. Az énekesnő legújabb dala, a “You Need to Calm Down” pénteken debütált.