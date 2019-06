Miranda Lambert nem hazudtolta meg country stílusát

Az énekesnő New Yorkban sem hódolt a városi divatnak.

Hosszú éveken át Blake Shelton és Miranda Lambert voltak a country-álompár. A két sikeres countryénekes románca aztán véget ért, köszönhetően Gwen Stefani felbukkanásának, aminél hiába nem Miranda volt a hunyó, mégis az ő karrierje került jobban veszélybe.

A kinézetében nem, de az ügy kirobbanása miatt szívtipró státuszba került Shelton csillaga nemhogy magasabbra szökött, de még a Voice-ból is kirobbanthatatlanná vált. Miranda eközben alig tudta összekaparni magát a padlóról, most mégis elmondható, hogy így is előbb lett házas egykori kedvesénél – írja a Hollywoodlife.

Sőt, új férje, Brendan McCloughlin miatt New Yorkba költözött, ahol a képek tanúsága szerint nem dobta el nashville-i stílusát, azaz igazi countryénekesnő maradt a betondzsungel közepén is. Elég csak a csizmájára tekinteni!