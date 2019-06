Jennifer Lawrence lánybúcsúztatót szeretett volna, de senki sem ért rá

Az újdonsült menyasszony nem lett megszállottja az esküvőjének, de ez mégis rosszul érintette.

Január elején érkezett a hír, hogy Jennifer Lawrence és a művészeti galériában dolgozó Cooke Maroney összebútorozott, februárban pedig a színésznő sajtósa elismerte, hogy a pár jegyben jár. Jennifer pedig végre személyesen is hajlandó volt mesélni boldogságáról, sőt, néhány részletet elárult esküvőjének előkészületeiről is.

Jennifer Lawrence (Fotó: Getty Images)

A Naked with Catt Sadler podcastjából kiderült, hogy Jen mindaddig nem érezte úgy, hogy készen állna a házasságra, amíg meg nem ismerte kedvesét. Akkor azonban azonnal érezte, hogy Cooke-nak kimondaná az igent.

“Mikor megkért, először sorra vettem a fontos dolgokat. Hogyan érzek? Kedves? Szeretetreméltó? Tudom, hogy ez bután hangzik, de ő az igazi, azért, amilyen. Ő a legcsodálatosabb ember, akivel valaha találkoztam, és megtisztelőnek érzem, hogy én is Maroney leszek” – idézi cikkében Lawrence-t a Just Jared cikke.

Ami a lagzit illeti, nagyon úgy tűnik, hogy még idén sor kerül a nagy napra, a színésznő ugyanis már kiválasztotta a helyszínt és a ruhát is. Mint mesélte, nem görcsölt rá a dologra, nem keresgélt túlságosan, meglátott egy ruhát, ami megtetszett neki, és meg is vette. A helyszínt is hasonlóképpen választotta ki, így az kifejezetten meglepte, hogy az elmaradt lánybúcsúztatója miatt mégis kiborult.

Jen sajnos olyan időpontot nézett ki, amikor egy barátnője sem ért volna rá, de azt azért reméljük barátai az utolsó pillanatban még összehoznak neki egy meglepetés partit, ha már az ara így elsírta ezzel kapcsolatos bánatát.