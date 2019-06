Kialakult a Magyarország Szépe döntős mezőnye - íme hazánk 16 legszebbje

Lezajlottak az alversenyek, négy kieső után pedig kiderült, kikkel találkozhatunk az elő show-ban.

Két nehéz nap elteltével négy lány már el is búcsúzott a 2019-es Magyarország Szépe versenytől, így megvan az a tizenhat szépség, akiket már biztosan ott látunk majd a Duna és Duna World képernyőjén június 23-án 19:30-kor sugárzott élő show-ban. Az előző nap Molnár Kingától és Schneider Rékától búcsúztak a lányok, most két másik induló is kiesett a mezőnyből.

A siófoki felkészítő táborban az alversenyek sorozata a Miss Talenttel folytatódott, a szépségek bizonyíthatták a zsűrinek, hogy nemcsak gyönyörűek, de tehetségesek is. Sok táncos produkciót láttunk, de énekes, hangszeres és versmondó fellépéssel is készültek.

Ebben a körben Simon Boglárkától búcsúztak az indulók, aki pedig a zsűrit leginkább lenyűgözte, az Magosi Viktória volt, ő nyerte ugyanis a kihívást a gyönyörű hangjával.

Egy gyors készülődés után az utolsó alversenybe is belevágtak a szépségek, ez volt a Miss Beauty Face, aminek a fotózására előző nap került sor. Akkor Borzi Vivien kamerája előtt kellett pózolniuk a lányoknak, saját sminkben és öltözetben, most pedig a róluk készült fotókat véleményezte a zsűri. Az építő kritikákat Borzi Vivi ismertette a szépségekkel, ahogyan a hálátlan feladat és a jó hír is az ő vállát nyomta. Szabó Lilla búcsúzott a többiektől, Csonka Rebeka pedig szalagot nyert, ő lett Miss Beauty Face a Magyarország Szépe 2019 táborában.

Hazánk 16 legszebbje 2019-ben tehát név szerint, Banicz Noémi, Bukta Lili, Csonka Rebeka, Gaál Tímea, Hegedűs Zoé, Kis Virág, Kiss-Juhász Vivien, Kövesi Zsuzsanna, Lakatos Lilla, Magosi Viktória, Márki Adél, Markóczy Annamária, Márton Fanni, Molnár Orsolya, Nagypál Krisztina és Ollári Barbara.

A döntős mezőny kialakulásával párhuzamosan szavazás indult, melynek keretében Magyarország Szépe Legszebb mosolyára lehet voksolni a Médiaklikk oldalán, ahol bővebb részleteket találhatnak a szavazásról és a nyereményjátékról.