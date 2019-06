Újra együtt a Harry Potter szereplői - különleges alkalomból lepték meg a rajongókat

Fantasztikus és persze látványos show keretében nyílt meg a Universal stúdió parkjának legújabb látványossága.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az orlandói Universal stúdió Harry Potter ihlette parkja újabb attrakcióval bővül, mégpedig egy Hagrid motorja ihlette hullámvasúttal, melynek ünnepélyes megnyitójára kedden került sor.

A The Wizarding World of Harry Potter parkban az alkalomból pedig kedvenceink, a filmek főszereplői is tiszteletüket tették, köztük, Rupert Grint (Ron), Tom Felton (Draco), Evanna Lynch (Luna), Warwick Davis (Flitwick professzor) és az ikrek, James és Oliver Phelps (Fred és George).

A csütörtöktől a nagyközönség előtt is megnyíló Tiltott Rengeteg és az új hullámvasút bejáratánál nagy meglepetésre a színészek várták az első látogatókat, akik közül Rupert és Tom Arthur Weasley repülő autójával érkezett, míg James és Oliver Hagrid motorján robogott be – számolt be róla a Just Jared.

Néhány szerencsésnek tényleg elképesztő show-ban volt része, lebegő dobozokkal és lámpásokkal, csak hogy minden igazán autentikus legyen.