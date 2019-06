Most bárkiből James Bond lehet – kalapács alatt a 007-es Aston Martinja

Elárverezik azt az Aston Martin DB5-öt, melyet James Bond számára láttak el különleges szerkezetekkel.

A 1965 Aston Martin DB5 outfitted with special gadgets for James Bond is expected to fetch between $4 million and $6 million at an auction in August pic.twitter.com/K8fa5tkEYb

— Reuters Top News (@Reuters) 2019. június 13.