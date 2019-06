Taylor Swift ezzel az ajándékkal engesztelte ki Katy Perryt

A két énekesnő enyhén szólva sem kedvelte egymást, a cicaharcnak azonban vége.

Taylor Swift és Katy Perry ismét barátkozik – számolt be róla a Just Jared. Az egymást rendszerint ki nem állható énekesnők többször is próbálkoztak már a fegyverszünettel, most azonban eljöhet a teljes béke, hiszen Taylor Swift többszörös békejobbot nyújtott.

“Jó érzés!” – írja Katy az ajándék csokis kekszekről készült fotó mellett. Taylor a saját kezűleg sütött édességét egy üzenettel együtt küldte át kolléganőjének, a tányérra pedig azt írta, hogy “végre béke”.

Katy Perry és Taylor Swift (Fotó: Getty Images)

Perry legújabb dala, a “Never Really Over” két hete debütált, amit Swift azonnal hozzáadott a lejátszási listájához, valahonnan innen datálható a békülési folyamat.

És hogy eredetileg miért is robbant ki a cicaharc? Perry James Corden karaokés műsorában két éve azt állította, minden Taylor hibája. Amíg ő stúdiózott, táncosait “kölcsönadta” Taylor turnéjához, majd amikor Katy koncertjei kezdődtek, és a táncosok ismét Perryvel léptek volna fel (melyre egyébként szerződésük szerint is lett volna lehetőségük), Swift menedzsmentje kirúgta őket. De nem is számít már mindez, hiszen ismét teljes az összhang.