Palvin Barbara és Dylan Sprouse nem is passzolhatna jobban egymáshoz

A pár egy divatbemutatóra öltözött össze.

A Firenzében megrendezésre került Salvatore Ferragamo divatbemutató első sorában nem más foglalt helyet kedden, mint a magyar szupermodell, Palvin Barbara és jóképű párja, Dylan Sprouse – számolt be róla cikkében a Just Jared. A párt Dylan ikertestvére, Cole és apjuk, Matthew is elkísérte, ettől pedig nem is kell jobb bizonyíték arra, hogy a Sprouse család mennyire kedveli a magyar szépséget.

Dylan Sprouse ás Palvin Barbara a divatbemutatón (Fotó: Getty Images/

Jacopo Raule)

Barbi és Dylan egyébként csodásan mutatott együtt az eseményen, az idei nyár színének, a sárgának hódoltak, egymáshoz passzoló szettjük tökéletes választásnak bizonyult.

Néhány nappal korábban Barbara a család egy másik szíve csücskével vett részt a CFDA Fashion Awardson, mégpedig Lili Reinharttal, aki ugye párja testvérének, Cole-nak a kedvese.

Dylan Sprouse, Palvin Barbara, Matthew Sprouse és Cole Sprouse. (Fotó: Getty Images/

Jacopo Raule)

A New Yorkban együtt élő fiatalok megismerkedésük rövid történetéről februárban meséltek a W magazinnak, mint akkor kiderült, egy partin futottak össze először, mely után Barbi bekövette Instagramon a jóképű színészt. Nem sokkal ezután Dylan küldött egy üzenetet Barbarának a telefonszámával, hátha lenne kedve közelebbről is megismerkedni. Barbitól azonban hat hónapig nem érkezett válasz. A többi pedig már történelem…