Kim Kardashian végre közelről is megmutatta édesdeden alvó kisfiát

Ez az első közeli fotó az egy hónapos sztárcsemetéről.

Kim Kardashian és Kanye West családja május 10-én új taggal bővült, béranya segítségével ugyanis megszületett a pár negyedik gyermeke, egy bájos kisfiú. A büszke anyuka néhány nappal később meg is mutatta rajongóinak a kiságyban alvó fiát, azonban a sötét szobában készült távoli fotóból nehéz lett volna megmondani, kire ütött a pici.

Kim a hétvégén azonban megosztotta az első közeli felvételt az érdekes, Psalm (jelentése zsoltár – a szerk.) nevet viselő babáról, aki ezúttal is édesdeden aludt a fotó készítése közben. Kim korábban azt mesélte, hogy legkisebb csemetéje szakasztott mása a tavaly született kislányának, Chicagónak, amivel nem is lehet vitába szállni.

Kim Kardashian két gyermekét, Chicagót és Psalmot két különböző béranya hozta világra. A valóságshow-sztár mindig is nagy családot szeretett volna, azonban nőgyógyászati betegsége nem tette lehetővé, hogy a most ötéves North és a hároméves Saint megszületése után, Kim maga hordja ki gyermekeit – írja a Just Jared.