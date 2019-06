Egyszerűen imádnivaló: Lajos herceg először integetett a Buckingham-palota erkélyén

Verőfényes napsütés fogadta az ünneplő tömeget és a királyi családot Londonban Erzsébet királynő 93. születésnapi ünnepségén, a Trooping of the Colouron. Az uralkodó születésnapja április 21-én van, de a jeles ünnepet az évszázados hagyománynak megfelelően mindig júniusban, színpompás katonai tiszteletadással ünneplik meg hivatalosan.

A szombati ceremónia több szempontból is különleges volt, hiszen a május elején első gyermekének életet adó Meghan hercegné is részt vett az eseményen egy alakját takaró, elegáns fekete ruhában, valamint először debütált nyilvános rendezvényen Katalin hercegné és Vilmos herceg legkisebb fia, Lajos.

A 13 hónapos kis herceg testvéreivel, az ezúttal kissé unatkozó György herceggel és a mosolygós Sarolta hercegnővel együtt integetett a Buckingham-palota erkélyről az ünneplőknek, és az alakzatban repülő királyi légierő gépeinek.

Happy Birthday to Her Majesty The Queen!

The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis joined Her Majesty and members of the @RoyalFamily to watch the @RoyalAirForce fly past #TroopingTheColour pic.twitter.com/WY4Y35ZfQN

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2019. június 8.