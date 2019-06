Fergeteges előadással lepte meg Lady Gaga egy étterem vendégeit

Az éjféli koncerten jazz klasszikusokat adott elő a díva.

Hogy hangzik Frank Sinatra Fly Me to the Moon című dala lady gaga előadásában? Azok a szerencsések, akik éjfélkor még a Las Vegas-i NoMa étteremben fogyasztották késői vacsorájukat és hallgatták Brian Newman trombitavirtuózt.

A vendégeknek sejtelmük sem volt, hogy aznap este sztárvendéggel bővül az előadás, így nagy meglepetés volt a díva hat dalból álló minikoncertje.

“Hogy vannak ma este? Ma két és fél órát énekeltem egyhuzamban, szóval, amit mi most csinálunk, az nagyon is felelőtlen!” – kacsintott rá Gaga a Billboard magazin beszámolója szerint a vendégekre, aki gyakorlatilag épp csak átöltözött a Park MGM hotelben tartott Jazz & Piano show-ja után.

Később egyébként éppen emiatt egy széket is kölcsönkért, ekkor lábai már nem bírták a kiképzést, hangja azonban ámulatba ejtő volt, fáradtság ide vagy oda.