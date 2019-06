Jennifer Aniston ezzel a vallomással most reményt adott a Jóbarátok rajongóinak

Rachel, Monica, Joey, Chandler, Ross és Phoebe bármikor visszatérnének.

Évek óta a levegőben van, hogy esetleg folytatódhatna a Jóbarátok című sikeres vígjátéksorozat, azonban eddig sem a szereplők, sem a stúdió nem mutatott hajlandóságot. A helyzet azonban megváltozott, Jennifer Aniston az Ellen-show-ban árulta el, mi is az aktuális helyzet, már ami őt és kollégáit illeti.

“Miért is ne folytatódhatna, tudod mit, ezt már mondtam neked is, én benne lennék!” – mondta a műsorvezetőnek a színésznő, aki Rachelként az egész világ szívébe belopta magát. A 90-es évek sikeres szériája azonban nem lenne ugyanaz a többi főszereplő nélkül, jó hír azonban, hogy Aniston szerint Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry és David Schwimmer is igent mondana egy esetleges felkérésre.

“A lányok és a fiúk is örülnének neki. Lisával és Courteneyval szoktunk róla fantáziálni, milyen lenne a folytatás. Tényleg ez volt életem legjobb munkája! Nem tudom, hogy folytatódhatna, de sosem lehet tudni” – utalt arra Jen, hogy az egyik csatorna bármikor ráharap az ötletre.