Mary-Kate és Ashley Olsen óriási elismerésben részesült

A divatvilág is jutalmazta az ikerpár tehetségét.

A világhírű ikerpár, Mary-Kate és Ashley Olsen, akik színészi karrierjükét tiniként hátrahagyva a divatvilágban találták meg számításaikat, most komoly díjat zsebeltek be. A nővéreket nevezték meg ugyanis a CFDA Fashion Awardson az év legkiemelkedőbb kiegészítő tervezőinek – írja a Just Jared.

Mary-Kate és Ashley Olsen (Fotó: Getty Images/Dimitrios Kambouris)

A 32 éves testvérpár hétfőn személyesen is megjelent a New York-i Brooklyn Múzeumban rendezett gálán, ahol mindketten kedvenc színüknek, a feketének hódoltak.

A lányok cége, a The Row 2006-ban alakult, egy évvel azután, hogy Ashley megpróbálta megtervezni a tökéletes pólót. Minden korosztályon, és alakon letesztelte a megtervezett darabot, mire megtalálta a tökéletes szabást. Első kollekciójuk 7 darabból állt, melyet felvásárolt a Barneys New York, a többi pedig már történelem.

Az Olsen nővérek nem szerették volna, ha a nevüket hozzá tudják kapcsolni a márkához, így az első három évben interjút sem adtak a sikereikről. A brand ezért is kapta a nevét a londoni Sawile Row nevű utcáról.