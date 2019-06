Harrison Ford 76 évesen kiugrott egy repülőből a fia kedvéért

Harrison Ford az Ellen-show-ban számolt be róla, hogy új hobbit talált magának, melyet tulajdonképpen 18 éves fiának köszönhet. A színész feleségével, Calista Flockharttal és gyermekükkel nyaralt néhány héttel ezelőtt Új-Zélandon, ahol a nemzeti parkokban eltöltött hosszú séták mellett, ő és Liam örült kalandban vett részt.

Harrison Ford opened up about going skydiving with his son! https://t.co/2eM1ihC2gh

— JustJared.com (@JustJared) 2019. június 4.