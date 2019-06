Chris Hemsworth maga mögött hagyja Hollywoodot

Az ausztrál színész azt is elárulta, miért tart szünetet karrierjében.

Eljött az ideje, hogy Thor tényleg szögre tegye a kalapácsát, sőt, megformálója, Chris Hemsworth a közeljövőben semmilyen más szerepet nem óhajt alakítani. Az ausztrál Daily Telegraph-nak adott interjújában elárulta, hogy eljött a pihenés ideje, szüneteltetni fogja karrierjét.

Chris Hemsworth (Fotó: getty Images/Rindoff Petroff/Suu)

“Idén úgy néz ki, hogy nem forgatok már semmit. Otthon akarok lenni a gyerekeimmel. Nagyon fontos korba értek, és bár még mindig kicsik, már észreveszik, ha gyakorta magukra hagyom őket” – nyilatkozta a 35 éves színész, akit nemrégiben különösen megviselt, hogy kislánya, a hétéves India sírva búcsúzott tőle, ami eddig nem fordult elő.

Chrisnek és feleségének, Elsa Patakynak három gyermeke született, lányuk mellett van két ötéves fiuk is, Sasha és Tristan. Jelenleg javában zajlik Hemsworth legújabb filmje, a Men in Black – Sötét zsaruk a Föld körül promóciós turnéja, de ha az is lezárul, visszavonul Byron Bay-ben található otthonába, és családjára fókuszál majd.