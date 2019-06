Katalin hercegné menyasszonyi ruhákat megszégyenítő estélyiben és tiarában nyűgözött le mindenkit

Nem volt nála csinosabb a Buckingham-palotában tartott állami vacsorán.

Katalin hercegné ezúttal is hű maradt a már-már legendás esküvői ruháját megálmodó divatházhoz, az Alexander McQueenhez. Vilmos herceg felesége Erzsébet királynő állami bankettjén egy káprázatos, menyasszonyi ruhának is beillő fehér, fodros kreációban jelent meg, mely esemény díszvendégei Donald Trump és a first lady, Melania Trump voltak.

Katalin hercegné Steven Mnuchinz, az Egyesült Államok pénzügyminiszterének kíséretében (Fotó: MTI/EPA/STR/POOL SHUTTERSTOCK )

Katalin ahogy a korábbi gálavacsorák alkalmával, ezúttal is tiarát viselt, méghozzá Diana hercegné korábbi kedvencét, mely a Lover’s Knot névre hallgat. Fülbevalója sem volt kevésbé csillogó vagy éppen történelmi, a zafírral és gyémántokkal díszített ékszer az anyakirályné hagyatékából való.

Április végén jelentette be a palota, hogy az uralkodó a lovagi cím női megfelelőjét ajándékozza unokája feleségének, mellyel együtt jár a “Dame” megszólítás is. Az esemény tökéletes alkalom volt arra, hogy az érdemrend nagykeresztjét Katalin először viselje kék szalagján.

Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump II. Erzsébet királynő, Károly walesi herceg, brit trónörökös és a felesége, Kamilla cornwalli hercegnő társaságában a londoni uralkodói rezidencián, a Buckingham-palotában adott díszvacsora kezdetén (Fotó: Getty Images/

MTI/AP/Pool/Alastair Grant)

A estélyen hasonlóan nagy figyelmet kapott a mindig elegáns Melania Trump is, aki szintén hófehérben, de már egy visszafogottabb Dior kreációban pózolt a királynővel, férjével, Donald Trumppal, valamint Károly herceggel és feleségével, Kamilla hercegnével.