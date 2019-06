Melania Trump ezzel a rendkívüli ruhával szeretné belopni magát a királynő szívébe

A Londonba utazáshoz alkalomhoz illőbbet nem is találhatott volna.

Londonba érkezik hétfőn Donald Trump és Melania Trump. Az amerikai elnök és felesége állami látogatáson, vagyis hivatalosan II. Erzsébet királynő vendégeként tölt el három napot a brit fővárosban.

First Lady @FLOTUS sings London's praises in a @gucci shirt dress as she boards a plane to Stansted Airport. https://t.co/nBnpo6CDXi — Yahoo Style UK (@YahooStyleUK) 2019. június 3.

A first lady pedig mindent meg is tesz azért, hogy belopja magát az uralkodó és persze a britek szívébe, az utazáshoz ugyanis egy igazán alkalomhoz illő, Gucci ruhát választott, mely mintájában a londoni látványosságokat mutatja be, úgy mint a Tower, a Big Ben, a parlament épülete, vagy az emeletes busz.

A háromnegyedes ingruha zöld és narancssárga mintás, és az ára igen borsos, 4400 dollár, ami közel 1,3 millió forint.

Az elnök és felesége hétfő este állami banketten, vagyis a királynő által adott díszvacsorán vesz részt a Buckingham-palotában, ahol vélhetően ennél is lehengerlőbb estélyiben láthatjuk majd.