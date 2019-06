Keanu Reeves is csatlakozhat a Marvel-moziverzumhoz

A stúdió Angelina Jolie mellé Reevest is akarja a The Eternalsba.

A The Hollywood Reporter márciusban számolt be róla, hogy Angelina Jolie lehet a főszereplője a Chloe Zhao rendezésében készülő The Eternals című produkciónak, ahogy a Trónok harca sztárja, Richard Madden is szerepet kaphat. A Just Jared pedig most egy képregény fan site információra alapozva megírta, hogy Keanu Reeves is csatlakozni készül a stábhoz.

Keanu Reeves (Fotó: MTI/AP/Invision/Evan Agostini)

Bár még csak egyeztetési fázisban tartanak, és szerződés sem került aláírásra, várhatóan Keanu is része lesz a Marvel-moziverzumnak. Az 54 éves színész, aki John Wickként tarol a mozikban, a 2005-ös Constantine, a démonvadász óta először szerepelne képregény ihletésű filmben.

Az alkotás Jack Kirby képregénye alapján készül, mely az Örökkévalókról szól, olyan emberi lényekről, akik sokkal tovább élnek a földieknél, és elképesztő képességekkel rendelkeznek. Őket egy földönkívüli faj hozta létre kísérletezéseik, és az úgynevezett kozmikus energia felhasználásával. Közülük származik egyébként a Bosszúállók gonosza, Thanos is.