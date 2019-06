Fergie és Josh Duhamel nem tudta megmenteni a házasságát, beadták a válási papírokat

Két év után most jogilag is véget vetnek a kapcsolatnak.

Még 2017-ben kiderült, hogy Fergie és Josh Duhamel 8 évig tartó házassága megromlott és úgy döntöttek, hogy azelőtt szakítanak, hogy elmérgesedne köztük a helyzet. A pár állítólag barátságban vált el egymástól, sőt a válási procedúrát sem indították el mindeddig, hátha még menthető a kapcsolat.

Fergie and Josh Duhamel file for divorce two years after separating https://t.co/ZbomXNhGc8 pic.twitter.com/6nKroe6zTM

— Page Six (@PageSix) 2019. június 1.