Nem volt vicc, Robert Pattinsonnal már készülnek a Batman tesztfelvételei

A Batman-filmek rajongóit nem túlzás azt állítani, hogy megrázta a hír, miszerint a 2021-ben érkező, Matt Reeves rendezte új moziban Ben Affleck helyére Robert Pattinsont szemelték ki a készítők. Sokak viccnek vélték, hogy a Twilight-saga vámpírja tényleg megkaphatja a szerepet, a The Wrap magazin újságírója azonban a héten arról számolt be, hogy Pattinson és a másik esélyes, Nicholas Hoult is már a tesztfelvételeket forgatja.

BATMAN UPDATE: Robert Pattinson & Nicholas Hoult are screen testing for the role. I suspect they're screen testing in the Batsuit because Wardrobe Department will need full wardrobe test. Additionally, the film will now start production in Q1 2020. pic.twitter.com/eekafrqomL

— Umberto Gonzalez (@elmayimbe) 2019. május 30.