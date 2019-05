Filmsztárok és a legnagyobb filmstúdiók is tiltakoznak a georgiai abortusztörvény ellen

Még több hollywoodi filmstúdió, a Viacom, a CBS, a Sony, az AMC, az NBCUniversal és a WarnerMedia is szót emelt a georgiai abortusztörvény ellen. A “túlzottan szigorú jogszabály” miatt újra kell gondolniuk az itteni produkciókat – írja a The Hollywood Reporter.

"Should the new law ever take effect, we will assess whether we will continue to produce projects in Georgia." #Viacom is speaking out against Georgia's new #abortionlaw https://t.co/aaD19sgO2V pic.twitter.com/ipwOykLiZ1

— Hollywood Reporter (@THR) 2019. május 30.