Rooney Mara és Joaquin Phoenix esküvőre készül?

Egy méretes gyémánt miatt találgat az amerikai sajtó.

Nem kizárt, hogy Joaquin Phoenix és Rooney Mara jegyben jár, legalábbis erre utal az az új gyűrű, melyet a színésznő még a karate edzéséhez sem vett le – ahogy az a Just Jared fotóin is látszik. Rooney az ékszert először múlt pénteken villantotta meg bal kezének gyűrűs ujján vásárlás közben, amit kedden a tréning után is ugyanúgy viselt.

Rooney Mara és Joaquin Phoenix (Fotó: Getty Images/Dave J Hogan)

A két színész 2016-ban a Mária Magdolna című közös filmjük forgatásán lobbant lángra egymás iránt, holott barátságuk sokkal régebbről datálódik, hiszen hat éve szintén együtt szerepeltek A nő című alkotásban. A pár különösen óvja magánéletét a sajtó elől, és a nyilvános eseményeket is kerülik.

Rooney korábban a rendező, Charlie McDowellel alkotott egy párt, míg Joaquin exei között olyan nevek szerepelnek, mint Liv Tyler, Lindsay Lohan és Allie Teilz lemezlovas.