Kit Harington besokallt: szanatóriumba került a stressz és az alkoholproblémái miatt

A Trónok harca sztárját különösen megviselte sorozatának vége.

Kit Harington elvonón próbál felülkerekedni függőségén – írja cikkében a Page Six.

Kit Harington (Fotó: Getty Images/Jeff Kravitz)

“A Trónok harca befejeződött, ami rosszul érintette Kitet, rájött, hogy tényleg itt a vége. Annyi éven át nagyon kemény dolgozott ezért, és most eljött a pillanat, amikor nem tudja, hogy mi következik. Most egy klinikán van elsősorban a stressz és kimerülés, valamint alkoholproblémája miatt. A felesége, Rose támogatja ebben, amire most szüksége van az egy kis pihenés és nyugalom” – nyilatkozta a Havas Jont alakító színész egy barátja.

Rose Leslie és Kit Harington (Fotó: Getty Images/Dimitrios Kambouris)

A nyilatkozat után nem sokkal megszólalt a színész sajtósa is, aki már finomított egy kicsit a tényeket, szerinte ugyanis Harington egy luxus wellness intézményben tartózkodik Connecticutban, ahol kicsit maga mögött hagyva a nagy hajtást, saját magára tud koncentrálni.