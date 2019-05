Fergeteges látvány a Star Wars-vidámpark - elkészült az Ezeréves Sólyom

Disneyland május 31-én megnyíló tematikus parkja, a Star Wars Galaxy’s Edge végül időre elkészült, az első hivatalos fotók szerint pedig elképesztő látvány fogadja majd a kaliforniai park látogatóit.

“Bemutatom nektek a Batuu bolygó lakóit” – olvasható az anaheimi Disneyland Resort igazgatójának, Josh D’Amaronak friss posztjában. Az friss fotót Az utolsó Jedik sztárja, John Boyega is megosztotta, aki elárulta, hogy többedmagával maga is ott lesz a megnyitón, hogy körbevezesse a legnagyobb rajongókat – írja a Dailymail.

Az egy milliárd dollárból épült tematikus vidámpark a legnagyobb a kaliforniai élményparkon belül, az attrakcióikon kívül pedig lehetőség nyílik majd Csillagok háborújás ételeket kipróbálni, mint a bantha burger, a boltok pedig tömve lesznek droidokkal és fénykardokkal.

Best way to impress your friends…give them a personal tour of @starwars Galaxy's Edge!#stevenspielberg, #jjabrams, Kathy Kennedy with Imagineer & Galaxy's Edge creator, Scott Trowbridge. pic.twitter.com/e3jFH2Cd2b

— Robert Iger (@RobertIger) 2019. május 11.