A megalázott Iggy Azalea feljelentést tesz kiszivárgott fotói miatt

Egy magazinnak készültek a meztelen képek még három évvel ezelőtt.

Iggy Azalea deaktiválta Instagram oldalát hétfőn, miután az internetet ellepték meztelen fotói. A Twitter oldalán azonban felháborodását fejezte ki, és úgy tűnik, hogy az ausztrál GQ magazint hibáztatja a történtekért, ugyanis a képek a magazinnak készültek még 2016-ban.

“Rengeteg igen híres nő vállalt már el fotózást a GQ magazin számára, a stratégiailag jól elhelyezett karokra, eltakart keblekre gondolok, és még sorolhatnám. Mindig is úgy véltem, hogy ezek szép és ízléses képek, így lecsaptam a lehetőségre. Korábban nem szivárogtak ki ilyen képek, így biztonságban éreztem magam a zárt stúdióban, mert tudtam, hogy nyomtatásba csak azok a felvételek kerülhetnek, melyeken takarom magam a kezeimmel. Úgy érzem félrevezettek, zavarban vagyok, dühös és sértett, nem csak azért mert nem egyeztem bele, hanem amiatt is, ahogyan az emberek reagáltak rájuk” – olvasható a Just Jared által is megosztott bejegyzésben.

A 28 éves énekesnő azt tervezi, hogy feljelentést tesz, szeretné ugyanis tudni, hogy ki felelős a képek kiszivárgásáért, melyeket egyébként Nino Munoz fotós készített.