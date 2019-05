Emilia Clarke is lehetett volna a Szürke ötven árnyalata főszereplője, de emiatt visszautasította

A Trónok harca színésznője rossz tapasztalatai miatt tudta, hogy nem vállalhatja el.

Emilia Clarke a Trónok harcáért bevállalta, amit megfogadott, hogy sosem fog. Daenerys Targaryen meztelen jelenete azóta a kísérti, és főképpen emiatt nem mondott igent Sam Taylor-Johnson felkérésére, aki a Szürke ötven árnyalata Anastasiájának szemelte ki őt.

Emilia Clarke (Fotó: Getty Images/Frazer Harrison)

“Már rég volt, amikor a sorozatban levetkőztem, de mivel nő vagyok, azóta is csak ezzel kapcsolatban faggatnak az újságírók. Már elegem van belőle, unom, hogy ez a téma, pedig én ezt a karakterért tettem, nem valami pasi miatt. Amikor pedig adódott ez a lehetőség, úgy voltam vele, hogy önként én erre a szerepre biztosan nem vállalkozom, egy életre meg lennék miatta bélyegezve, és még csak nem is mondhatnék nemet az engem faggató riportereknek, akik erről kérdeznének” – nyilatkozta Emilia a The Hollywood Reporternek. A karaktert végül Dakota Johnson játszotta el.

Ami pedig a 32 éves színésznő jövőbeli terveit illeti a nemrégiben véget ért Trónok harca után, azt leszögezte, hogy olyan filmet nem akar csinálni, aminek lehet folytatása, vagy előzményfilmje.