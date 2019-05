Ijesztőnek ígérkezik az eredeti Szellemirtók folytatása

Dan Aykroyd nyilatkozott a forgatókönyvről.

Dan Aykroyd a film első részeinek főszereplője ősszel erősítette meg a hírt: érkezik a következő felvonás, melyben akár az eredeti szereplőgárda is visszatérhet. A 66 éves színész egy torontói eseményen most egy kis ízelítővel szolgált a rajongóknak, kiderült, mit is várhatnak a Jason Reitman írta és rendezte folytatástól.

Az eredeti szereplők is visszatérhetnek (Getty Images/Archive Photos/Moviepix)

“Jason egy szuper forgatókönyvet írt. Remélhetően elkészül a film is, és láthatnak majd benne jó néhány ismert arcot. A sztori egy új generációról szól, egy új irányzat, mely egyfelől szívet melengető, viszont kifejezetten ijesztő is” – idézi a színészt a Just Jared.

A 2020. július 21-re várt moziban Dan mellett Bill Murray-t és Ernie Hudsont is újra láthatnánk a kezeslábasban, bár a csapat nem lehet teljes, hiszen Harold Ramis, aki Egont alakította, 2014-ben elhunyt.

Régebben az a pletyka járta, hogy a folytatást Dana (Sigourney Weaver) és Peter Venkman (Murray) gyermekének, Oscarnak szentelnék, aki átvenné apja üzletét.

Bár szintén kasszasikernek szánták, de a Szellemirtók Paul Feig rendezte 2016-os női változata, a főszerepben Melissa McCarthyval, Kristen Wiiggel, Kate McKinnonnal és Leslie Jonesszal nem a várt számokat hozta.