Ha mindig is Harry Potter eredeti szemüvegére áhítozott, most itt a lehetőség

Kalapács alá kerül Harry Potter szemüvege, legalábbis néhány azok közül, melyeket Daniel Radcliffe a Bölcsek kövében viselt – számol be róla az msn.com. Licitálni a EwbankAuctions.com oldalon lehet, de senki ne lepődjön meg, ha ezt az alkalmat még leghűségesebb rajongóként is kihagyja, ugyanis ezek a relikviák várhatóan 5000 fontért (1,8 millió forintért) kelnek majd el.

