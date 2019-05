Daniel Craiget műtik, de mégsem csúszik az új James Bond-mozi bemutatója

A színész sérülése nem komoly, így csupán két hétig nélkülözi majd a stáb.

Néhány napja futótűzként terjedt el az interneten, hogy a 25. James Bond-film többszöri halasztás után kitűzött premierdátuma sem biztos, miután Daniel Craig lábsérülést szenvedett a forgatáson. Végre a stúdió is reagált a rajongók aggodalmaira, és jelentjük, jó hírük is van:

Daniel Craig.

“Daniel Craignek lesz egy kisebb bokaműtétje, a jamaicai forgatáson szenvedett sérülés miatt. A produkció munkálatai nem állnak le Daniel felépülési időszakában sem, mely várhatóan két hét lesz. A film továbbra is 2020 áprilisára várható” – olvasható a hivatalos 007 Instagram oldalon.

A Just Jared információi szerint Craig több kaszkadőrmutatványt maga végez, így történt, hogy az elmúlt hetekben kétszer is nagyot esett. Először egy üldözéses jelenetben csúszott el, majd most a hajódokkon lépett rosszul.

Rami Malek

A készítők május elején, ünnepi keretek között jelentették be, hogy az utolsó Daniel Craig-féle produkcióban nem más, mint Rami Malek alakítja a főgonoszt. A további szerepekben Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik és Lashana Lynch lesz látható, ahogy pedig várható volt, Léa Seydoux alakítja ismét Dr. Madeleine Swann karakterét, de Ralph Fiennes is visszatér, mint M, Ben Whishaw, mint Q, és Naomie Harris, mint Eve Moneypenny.

A filmet Norvégiában, Olaszországban, Jamaicában és Londonban forgatják, de a mozi alcímét egyelőre nem jelentették be.