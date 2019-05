Moby azt állította, járt Natalie Portmannel – amit a színésznőtől kapott, azt nem teszi zsebre

A színésznőt felháborította az énekes története kettejükről.

Richard Melville Hall, művésznevén Moby zeneszerző és énekes önéletrajzi ihletésű könyve hamarosan a boltok polcaira kerül, melyből egy kivonat a minap a The Times hasábjain is megjelent. Ebben az énekes Natalie Portmannel való múltjáról is beszámol:

Moby (Fotó: Getty Images/Slaven Vlasic)

“Néhány hétig azon dolgoztam, hogy Natalie-val lehessek, végül nem működött. Olyan pánikrohamaim voltak, melyek miatt nem voltam alkalmas egy kapcsolatra, így amikor egyik este felhívott, hogy megismert valaki mást, megkönnyebbültem, hogy nem kell elmondanom neki, mennyire sérült is vagyok.”

Natalie most a Harper’s Bazaarnak adott interjújában fejezte ki megdöbbenését a könyv kapcsán, és ezzel megsemmisítő döfést mért Mobyra.

“Megdöbbenten szereztem róla tudomást, hogy azt a rövid időszakot, amíg ismertem őt, randizásként írta le, melyet én inkább úgy fogalmaznék meg, hogy egy sokkal idősebb férfi ijesztően viselkedett velem, miközben én még csak éppen leérettségiztem” – szól a nyilatkozat.

Natalie Portman (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)

Natalie emellett kiemelte, hogy számára különösen zavaró, hogy kreált egy ilyen történetet ahhoz, hogy eladja a könyvét. A színésznő továbbá azon lesz, hogy helyesbítsék ezt a részt a könyvben, mivel korát is 18 helyett, 20-ként jelölik.