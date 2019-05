Lehetetlen eldönteni, hogy Brad Pitt vagy Leonardo DiCaprio jóképűbb az új képeken

Bemutatták a két világsztár első közös filmjét Cannes-ban, az ott készült fotók pedig hibátlanok.

Óriási várakozás övezte Brad Pitt és Leonardo DiCaprio első közös filmjét, a Volt egyszer egy Hollywooot, mely kedden debütált Cannes-ban, a siker pedig nem maradt el.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino (Fotó: Getty Images/

George Pimentel)

A színész duó, a női főszereplővel, Margot Robbie-val kiegészülve csatlakozott a premier vörös szőnyegén a rendezőhöz, Quentin Tarantinohoz. Az ott készült képeken úgy mutat együtt a három hollywoodi sztár, mintha csak Tarantino egy másik filmje elevenedne meg, mégpedig a Kutyaszorítóban, köszönhetően hasonló fekete szmokingjaiknak. De hogy ki volt a legfessebb, azt nehéz lenne eldönteni…

A két színésznek ez az első közös filmje (Fotó: Getty Images/

George Pimentel)

A versenyprogramban is szereplő alkotást a vetítés után hét perces vastaps követte, mely bár nem kivételes a cannes-i gálavetítéseken, de viszonylag hosszúnak számít, és a háromezer fős premierközönség lelkes ünneplése még Brad Pitt szeméből is könnyeket csalt ki – számolt be róla az MTI.

A Volt egyszer egy Hollywood az 56 éves rendező kilencedik és eddigi legszemélyesebb filmje. A történet Los Angelesben játszódik 1969-ben, amely év a hippimozgalom idején Hollywood aranykorának végét jelentette Roman Polanski filmrendező terhes feleségének, Sharon Tate-nek és barátainak kegyetlen meggyilkolásával.

A film főhősei egy képzeletbeli westernszínész, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) és barátja, a szintén képzeletbeli kaszkadőr dublőre, Cliff Booth (Brad Pitt), akiknek közvetlen szomszédságába költözik Hollywood két új sztárja, Roman Polanski és Sharon Tate (Margot Robbie).

Margot Robbie, Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio és Brad Pitt a cannes-i filmfesztiválon (Fotó: Getty Images/Daniele Venturelli)

Tarantino kedden egyébként nyílt levélben kérte a premieren jelen lévő újságírókat, hogy ne spoilerezzenek, és ne lőjék le filmjének poénjait.