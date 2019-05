Varázslatos Harry Potter hullámvasút épült - mintha csak Hagrid mögött ülnénk

A Universal park megalkotta a Tiltott Rengeteget a még valóságosabb élmény kedvéért.

Az orlandói Universal stúdió Harry Potter ihlette parkja újabb attrakcióval bővül június 13-án, mégpedig egy Hagrid motorja ihlette hullámvasúttal, melyről most egy kedvcsináló videó látott napvilágot, amiben nem más, mint Tom Felton, vagyis Draco Malfoy invitálja a rajongókat a megnyitóra.

Az új Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure névre hallgató hullámvasút egy igazi erdőn halad végig, melyhez 1200 fát ültettek, életre keltve a könyvből is megismert Tiltott Rengeteget – számol be róla a Just Jared cikke.

Azoknak a kalandoroknak, akik felülnek a hullámvasútra, Hagrid lesz az idegenvezetőjük a rejtélyekkel és izgalmakkal teli varázslóvilágba, ahol a látvány minden eddigit felülmúl majd, hiszen a Roxfort falai között tekereg az út, miközben olyan teremtmények bukkannak fel, mint a kentaur, a kelta tündérmanók, vagy Bolyhoska, a háromfejű kutya.