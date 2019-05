Niki Lauda az ékes példája volt annak, hogy a kemény munka kifizetődik – gyászol a motorsport

Mindörökre a szívünkben marad, történelmünk örök halhatatlanja – emlékezett a hétfőn elhunyt háromszoros Forma-1-es világbajnok Niki Laudára a technikai sportok legrangosabb sorozata, a Forma-1.

Lauda februárban ünnepelte 70. születésnapját, hétfőn a családja körében “békésen távozott” -írja az MTI. A legendás versenyző 1975-ben és 1977-ben a Ferrari, míg 1984-ben a McLaren színeiben lett világbajnok. Az osztrák pilótára a motorsport jelenlegi versenyzői is mély fájdalommal emlékeznek közösségi oldalaikon, mely posztokat a Mirror cikke gyűjtött egy csokorba.

Nico Rosberg megható búcsúlevelet írt példaképének:

“Kedves Niki! Köszönök mindent, amit értem tettél! A szenvedélyed, a küzdő szellemed, és a türelmed velünk fiatalokkal egyedülálló volt. Én és még 100 milliók a világon, akiket arra inspiráltál, hogy a legrosszabb időkben se adják fel, most rád és a családodra gondolnak, és azt kívánjuk, hogy nyugodj békében!”

Fernando Alonso is megemlékezett a legendáról:

“Sokkoló és szomorú a reggel hír. Nyugodj békében Niki!”

Jenson Button Instagramján egy régi fotóval búcsúzott:

“Egy legenda hagyott itt minket. Nyugodj békében!”

Az IndyCar versenyzője, Simon Pagenaud hősének tartja a legendát:

Niki Lauda was a pure example of hard work pays off! He said he had a great ass & could feel everything the car was doing. My Hero and I wish I was a Senna but I often think I was born more like a Lauda! Thank you Niki for all that you gave the sport, sad you have left us pic.twitter.com/XcAW1AfGco

— Simon Pagenaud (@simonpagenaud) 2019. május 21.