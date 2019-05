Scarlett Johannson harmadszorra is megpróbálkozik a házassággal

Colin Jost végre feltette a kérdést, a színésznő pedig igent mondott.

Colin Jost és Scarlett Johansson hivatalosan 2017 novemberben vállalta fel a nyilvánosság előtt is szerelmét, az elmúlt években pedig rájöttek, hogy a lelki társukat találták meg egymásban. A barátaik már március végén azt rebesgették, hogy közel lehet az esküvő, a Just Jared pedig most megerősítette, hogy a pár jegyben jár.

Colin Jost és Scarlett Johansson (Fotó: Getty Images/Trae Patton/NBC)

Az eljegyzés hírét a 34 éves színésznő sajtósa megerősítette az Associated Pressnek, azonban kitűzött dátummal nem szolgált, így nem tudni, hogy még idén egybekelnek-e.

Scarlettnek ez lesz a harmadik házassága, korábban a színész, Ryan Reynoldsnak, és az újságíró, Romain Dauriacnak mondta ki az igent, utóbbitól született kislánya, Rose, aki most 4 éves. Ezzel szemben Colin, aki a Saturday Night Live című műsor írója és színésze is egyben, először fogad örök hűséget.