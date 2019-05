Arnold Schwarzeneggert hátba rúgták, de felbőszíteni ezzel sem sikerült

A hétvégén megdöbbentő és arcátlan támadás áldozata lett Arnold Schwarzenegger, akit egy férfi szinte repülve rúgott hátba Dél-Afrikában, miközben a színész éppen Snapchaten számolt be rajongóinak a The Arnold Classic Africa sporteseményről.

A 71 éves exkormányzót és színészt azonban egy páros lábbal való rúgás sem teríti földre – mint az eset után Facebook-posztjában írta – először azt gondolta, hogy csak valaki meglökte a rajongók közül, ami vele gyakorta előfordul. Arnold az interneten hamar elterjedt videofelvételekből jött csak rá, mi is történt valójában, de a sokak által előrejelzett feljelentést nem teszi meg – írja a Just Jared.

“Sokan érdeklődtök, de nem teszek jogi lépést. Remélem ez egy ébresztő volt számára, és helyes irányba tereli az életét. Inkább szeretnék továbblépni, és azokra az atlétákra koncentrálni, akikkel szerencsém volt találkozni” – olvasható Schawarzenegger legfrissebb bejegyzésében, aki továbbá arra kéri a rajongóit, hogy ne az öt perc hírnévre vágyó támadójáról készült felvételeket posztolják tovább, sokkal inkább az általa is megosztott tehetséges sportolók videóit.

Do me a favor: instead of sharing the video of the guy who wants to be famous, watch some of our @ArnoldSports athletes like this young hero proving that fitness is for everyone who deserve to be famous. They’re on my Snapchat. pic.twitter.com/EuMynJ7t1n

— Arnold (@Schwarzenegger) 2019. május 18.