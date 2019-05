Kelly Clarkson tagadja, hogy fogyasztó tablettákkal karcsúsodik

Az énekesnő diétája egyre látványosabb, módszere pedig egyszerűbb, mint sokan gondolnák.

Kelly Clarksont megvádolták azzal, hogy fogyasztó tablettákkal és egyéb csodaszerekkel fogy, hogy minél hamarabb láthatóak legyenek eredményei – írja a Just Jared. Az énekesnő most maga is reagált a rágalomra Twitterén, és elárulta diétájának titkát.

Kelly Clarkson fogyása előtt (Fotó: Rex Features)

“Hamis hírek keringenek rólam az interneten, miszerint bogyókkal és divatdiétával fogyok. Ez azonban nem igaz, időm sincs hasonlókra. Ugyanazt eszem mint eddig, csupán lecseréltem a hozzávalókat, a cukrot és a lisztet” – majd bejegyzésében megjelölte Steven R. Gundry A növényparadoxon című könyvét, mely alapjában változtatta meg hozzáállását az ételekhez. A kiadvány olyan diéta összeállításában nyújt segítséget, mely méregteleníti a sejteket, helyreállítja a bélflórát és táplálja a testet.

Kelly Clarkson több, mint 20 kilót fogyott (Fotó: Getty Images/

Kevin Mazur/Contributor)

Akik pedig azt állítják, hogy Kelly túl gyorsan fogy, eláruljuk, hogy a kétgyermekes anyuka tavaly év elején tért át új, egészségesebb életmódjára, átalakulása azóta folyamatos.