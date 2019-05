Ireland Baldwin éppolyan megkapó szépség, mint édesanyja, Kim Basinger

A Basinger-Baldwin családban nem lehet panasz a génekre, Alec Baldwin és exfelesége, Kim Basinger gyönyörű lánya, Ireland rá a bizonyíték. A 61 éves Alec a minap posztolt egy képet 23 éves nagylányáról, aki legújabb képén szakasztott mása édesanyjának.

Ireland Baldwin Looks Just Like Mom Kim Basinger in Sweet Picture Shared by Dad Alec Baldwin https://t.co/aZpl9bqcXm

