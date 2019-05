Állva tapsolták Taron Egertont Cannes-ban - duettje Elton Johnnal mindenkit lenyűgözött

A Rocketman című fantasy musical tarolt a filmfesztiválon.

A kötelező szmoking helyett a hátán ezüst strasszokkal díszített zakóban és szív alakú napszemüvegben érkezett Elton John csütörtök este Cannes-ba a róla készült életrajzi film, a Rocketman bemutatójára, melyet versenyen kívül vetítettek a fesztiválon.

Elton John és Taron Egerton a cannes-i bemutatón (Fotó: EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Az alkotók szerint “a lehető legtisztességesebb” életrajzi történet, amely a világsikereket egymásra halmozó excentrikus szupersztárra és az AIDS elleni küzdelmére koncentrál, zajos sikert aratott a Croisette-en. Mielőtt a díszvetítés végén felgyulladtak a fények a fesztiválpalota Lumiere-termében, a végefőcímet a közönség folyamatos és ütemes tapsa kísérte, majd a csaknem háromezer néző a kisírt szemű főszereplőt, Taron Egertont és Elton Johnt, valamint a hozzájuk hasonlóan meghatódott stábtagokat állva ünnepelte.

Huge standing O for Taron Egerton at the #Rocketman premiere pic.twitter.com/F5KZrgxSmm — Tatiana Siegel (@TatianaSiegel27) 2019. május 16.

Az énekes világsztárrá válását és állandó szövegírójával, Bernie Taupinnal ápolt munkakapcsolatát feldolgozó alkotásban Taron Egerton alakítja Elton Johnt, akik a film címadó dalát a Rocketmant együtt adták elő, lenyűgözve ezzel a nézőket. Taron fantasztikus énekes, és hangszínéhez különösen illenek Elton dalai.

A Rocketman műfaját tekintve inkább egy musical és egy életrajzi film keveréke, azt az átalakulást követi nyomon Elton John legkedveltebb dalain keresztül, ahogyan a félénk zongorista csodagyerek Reginald Kenneth Dwightból szupersztár lett Elton Hercules John néven. Jamie Bell alakítja a szerzőtárs Bernie Taupint, Richard Madden játssza Elton első menedzserét, John Reidet, Bryce Dallas Howard pedig Elton anyját, Sheila Farebrothert testesíti meg.

Elton John és Bernie Taupin 1970-ben készítette el első közös világsikerű albumát, amelynek címadó dala volt a Your song, s amelyet 1976-ig további kilenc lemez követett, köztük olyan klasszikusok, mint a Rocketman, a Crocodile rock, a Bennie and the Jets és a Don’t go breaking my heart. Rövid szünet után a páros 1980-tól ismét együtt dolgozott és folytatta a világsikerű dalok kiadását.

Elton John karrierje során több mint 300 millió albumot adott el a világban, 3500 koncertet adott és munkásságát tucatnyi díjjal jutalmazták.