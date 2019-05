Superman és Aquaman Budapesten is együtt lóg

Jason Momoa és Henry Cavill is hazánkban forgat, és ha már így alakult, össze is futottak.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Budapesten tartózkodik a Trónok harca, és az Aquaman filmek sztárja, Jason Momoa, aki a Dűne remake forgatására érkezett hazánkba. Rajta kívül a film egy másik színésze, Josh Brolin (a Bosszúállók Thanosa) is országunkba érkezett néhány hete. Így mindkét képregényes stúdió, a Marvel és a DC egy-egy hősével is összefuthatunk a fővárosban.

Henry Cavill és Jason Momoa (Fotó: Getty images/Todd Williamson)

Azonban ha jobban belegondolunk, a DC erőfölénybe került, ugyanis a The Witcher című sorozatot forgató Henry Cavill is Budapesten van még, aki ugye együtt szerepelt Momoával Az Igazság Ligájában. Superman és Aquaman pedig Jason Instagram-sztorija szerint össze is futott a minap, melyről videós bizonyíték is van.

Jason a felvételen rávilágít, hogy Henry még mindig nagyon jól néz ki, így visszasírja a szakállát, mert így azt érzi, nem tud mellette labdába rúgni.