Látványos átváltozás: Renée Zellweger fantasztikusan mutat Judy Garlandként

Minden egyes alkalommal két órába telt, mire a színésznőből a sminkmesterek Judy Garlandot formáltak.

Két évvel a film bejelentése után, végre igazán közeli pillantást is vethetünk Renée Zellwegerre, mint Judy Garland. A Bridget Jones-filmek sztárjának főszereplésével készült Judy című alkotás Garland utolsó, az 1960-as évek végére eső londoni koncertjeire épül, és most a film első képkockái is debütáltak a People magazinban, melyeken Renée magára alig, Judyra annál inkább hasonlít.

Ahhoz, hogy az 50 éves Zellweger tökéletesen alakítsa a legendás dívát, énekleckéket vett, táncórákra járt, és persze minden könyvet elolvasott karakteréről, aki tizenhét évesen, az Óz, a csodák csodája révén a földkerekség legnépszerűbb színésznője lett.

Renée a forgatások előtt minden egyes alkalommal két órát töltött a sminkben, mire a parókával, a kontaktlencsékkel és protézisekkel Judy Garlandot formáltak belőle a sminkmesterek.

1967-es archív felvétel Judy Garland filmszínésznőről (Fotó: MTI/UPI)

A film 1968 telén kezdődik, amikor Garland Londonba érkezett, hogy egy sor koncertet adjon a Talk of the Town klubban, amely ma Hippodrome Casino néven fut -számolt be róla korábban az MTI. Az alkotás szeptember 27-én debütál Amerikában, melyet Rupert Goold rendezett.