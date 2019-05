Jennifer Lawrence lehengerlő ruhában ünnepelte, hogy hamarosan férjhez megy

Január elején érkezett a hír, hogy Jennifer Lawrence és a művészeti galériában dolgozó Cooke Maroney összebútorozott, februárban pedig a színésznő sajtósa elismerte, hogy a pár jegyben jár. Kettejüket egy közös barát, Laura Simpson mutatta be egymásnak, s bár kapcsolatukra tavaly nyáron derült fény, állítólag nem sokkal azután kezdtek randevúzni, hogy Jen 2017 őszén szakított a 49 éves rendezővel, Darren Aronofskyval.

Ami pedig a lagzit illeti, pontosabb részleteket nem tudni, de nem lepődnénk meg, ha még idén sort kerítenének rá, hisz a bemelegítésen, azaz az eljegyzési partin már túl vannak – számolt be róla a Harper’s Bazaar. A pár alaposan begyakorolja, miként fogják tudni titokban tartani az esküvőt a sajtó elől, hiszen a minap tartott eseményre sem tudta a vendégsereg, hova és pontosan mikorra kell menni, egy késő délutáni sms-üzenetig. A meghívottak között állítólag több híresség is volt, köztük a színésznő, Emma Stone.

