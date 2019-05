Hét éve külön élnek, de sosem fog elválni Danny DeVito és Rhea Perlman

A színésznő most elárulta, miért nem akarnak jogilag is pontot tenni házasságuk végére.

Hét év eltelt azóta, hogy kiderült, harminc év házasság után válik Danny DeVito és felesége Rhea Perlman. A valóság azonban az Andy Cohen műsorában nyilatkozó Rhea szerint az, hogy ők ketten jogilag még mindig férj és feleségnek számítanak, és ez nem is fog változni, talán soha.

Lucy Devito, Rhea Perlman és Danny Devito (Fotó: Getty Images/

Walter McBride)

“Nem tudom, hogy az embereknek miért nehéz jóban maradni az egykori párjukkal. Danny és én mindig is szerettük egymást, és van három csodás gyermekünk. Összesen közel 40 évig voltunk együtt, és végül minden fontos dologban megegyeztünk. De nem válunk el! Miért is tennénk? Külön élünk, de sokszor találkozunk” – döbbentette meg a műsorvezetőt a színésznő, aki azt is elárulta, hogy szinte mindennap beszélnek, és a barátaik a mai napig is közösek.

Nem ritka, hogy a színésznő részt vesz gyermekei apjának premierjein, legutóbb például az élőszereplős Dumbó-film bemutatóján pózoltak együtt lányukkal, Lucyval.